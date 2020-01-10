منسق مباراة الهلال والنجم يسجل زيارة مفاجأة لـ(الجوهرة)

التاريخ: 10-يناير-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة سجل المغربي عبد الله العثماني المنسق العام لمباراة الهلال والنجم الساحلي زيارة ظهر أمس إلى الجوهرة الزرقاء، وتفقد الملعب وغرفة الفريق الضيف والمداخل وغرفة الحكام والتقى مسؤول الاستاد عزيز الخير. Advertisements وسيقوم المراقب البورندي بحسب صحيفة آخر لحظة صباح اليوم الجمعة، بزيارة مماثلة للملعب للتأكد من جاهزيته لاستقبال مباراة الفريق في التاسعة من مساء غد السبت في الجولة الرابعة لمجموعات أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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