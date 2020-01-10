المريخ يفاجيء الجميع بالمدافع الغامبي مودو

التاريخ: 10-يناير-2020
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تحصلت مصادر، على معلومات مؤكدة تفيد بتوصل المريخ لاتفاق مع المدافع الغامبي مودو انداو (19) عاماً والذي ينشط في الدوري التشيكي مع نادي ا.اف.كيه فيزكوف.
وعلمت المصادر، أن اللاعب الغامبي الذي يلعب في خانة مدافع مودو وبحسب صحيفة آخر لحظة، قد وقع على العقد من موقعه دون السفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم تماماً كخطوة التوقيع مع السوري شادي الحموي التي ينتظر أن تكتمل خلال الساعات القادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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