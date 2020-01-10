المهدي يُخاطب لقاءً جماهيرياً بولاية سنار غداً السبت

أكمل حزب الأمة القومي، استعداداته للقاء الجماهيري الحاشد غداً السبت في سنجة بولاية سنار، الذي يُخاطبه زعيم الحزب إمام الأنصار الصادق المهدي.

وتجئ الزيارة ضمن النفرة الاستثنائية التي يقودها ويُنفِّذها الحزب على مُستوى رئاسته وأماناته وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة، وتستهدف جميع الولايات لحشد العضوية وتفعيلها للمرحلة الراهنة والاستعداد للانتخابات المُقبلة عقب الفترة الانتقالية.

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وقال القيادي في الحزب بالولاية المهندس إسماعيل برمة إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الزيارة تهدف لتفعيل نفرة الحزب بقيادة الإمام الصادق استعداداً للتأسيس والبناء الرابع، والترتيب لمؤتمر الحزب الثامن من خلال التّواصُل الحي مع القوى الحديثة في قطاعات الشباب والطلاب والمرأة، ودعم حكومة الفترة الانتقالية والوقوف معها بقوةٍ بتوفير الحاضنة السّياسيّة والدعم الشعبي، والمُساهمة في إزالة الدولة العميقة وتفكيك النظام البائد، وصياغة وتوعية المُواطن ونقله من دائرة دولة الحزب إلى دولة المُؤسّسات والقانون، ورَدم الهوّة الكَبيرة التي خلقها الفاصل المُمتد لثلاثين عاماً من الحكم الشمولي البغيض الذي دَمّر التّواصُل بين الأجيال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)