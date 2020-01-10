فتاة تكشف تفاصيل مقتل عشيقها على يد شقيقها

كشفت فتاة تفاصيل مقتل عشيقها على يد شقيقها المتهم، وقالت الفتاة أمام محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، والتي تنظر في وقائع محاكمة المتهم برئاسة مولانا فهمي مالك عبد الله بأنها كانت على علاقة عاطفية مع الشاب القتيل، وأن شقيقها المتهم عندما علم بالعلاقة التي تجمع بيننا ذهب للمجني عليه وهدده بالابتعاد عني، بيد أنه لم يهتم بطلب شقيقي، وظلت علاقتنا مستمرة وأنني حملت من المجني عليه دون رباط شرعي، وعندما اكتشف شقيقي المتهم موضوع الحمل قام بالاعتداء علي بالضرب وهددني بالقتل وتمكنت من الفرار من البيت، ولجأت إلى منزل المجني عليه والذي وعدني بالزواج.

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وأشارت الفتاة في أقوالها بحسب صحيفة آخر لحظة، بأنها ظلت بمنزل عشيقها لمدة (3) أيام متتالية، وأضافت أن عشيقها ذهب ليعيدها إلى منزل أسرتها وأثناء ذلك وجد المتهم داخل المنزل ودار نقاش حاد بينهما، وأن شقيقي المتهم قام بأخذ السكين وسدد بها عدد (4) طعنات للمجني عليه، وذلك بمنزل الأسرة بحي مانديلا جنوب الخرطوم.

وعقب فراغ المحكمة من سماع شاهدة الاتهام الأولى حددت جلسة أخرى لسماع إفادات بقية شهود الاتهام في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)