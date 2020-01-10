تغريب سبعيني لحلفا الجديدة بعد إدانته بتعاطي المخدرات

أمرت محكمة جنايات جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا أنس محمد بتغريب سبعيني لمدينة حلفا لمدة عامين، وذلك بعد أن توصلت المحكمة لإدانته بتعاطي المخدرات على خلفية القبض عليه داخل بص الوالي في طريقه من السوق المركزي إلى مايو، حيث ضبطت بحوزته عدد (12) حبة ترامادول وقطعتي حشيش داخل جيبه.

وذلك عقب مشاجرة كانت قد دارت بين المدان وشاب آخر داخل البص، مما استدعى من السائق التوجه إلى قسم الشرطة لحل الخلاف بينهما في مبلغ مالي.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم توقيف السبعيني والشاب للتحري معهم بواسطة الشرطة من خلال التحقيق اتضح بأن الرجل لم يكن في كامل قواه العقلية وبتفتيشه ضبطت الشرطة بحوزته الحبوب المعروضات والحشيش، وتم إرساله للمعامل الجنائية للكشف وجاء قرار الطبيب يؤكد بأنه مدمن مخدرات، فدونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت المادة (21أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعلقة بالتعاطي، فكانت العقوبة هي تغريب المدان إلى مدينة حلفا الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)