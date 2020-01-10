مقتل شاب طعناً بالسكين على يد بائع “ثلج”

لقى شاب مصرعه أمس طعناً بالسكين بمنطقة كوسوفو بالحاج يوسف بمحلية شرق النيل، على يد بائع ثلج.

Advertisements

وذلك على خلفية نقاش كان قد دار بين المجني عليه وبائع الثلج داخل السوق، وتدخل الحاضرون لفضه بيد أن النقاش تجدد مرة أخرى فاستل المتهم سكينه، وسدد بها طعنات للمجني عليه مما أدرى إلى وفاته في الحال، بعد أن فشلت محاولة إسعافه لتلقي العلاج.

وتم إبلاغ الشرطة والتي حركت إلى مسرح الجريمة بحسب صحيفة آخر لحظة، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وألقت القبض على المتهم ودونت بلاغاً في مواجهته بقسم شرطة الحاج يوسف، وقامت بإحالة الجثة لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم تحريز السكين أداة الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)