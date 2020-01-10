إضراب عمال الشحن والتفريغ ببورتسودان

دخل أمس عمال الشحن والتفريغ (كلات الموانيء) ببورتسودان في إضراب عام احتجاجاً على ممارسات حكومة البحر الأحمر باعتقال رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم، مع رموز إدارات أهلية وسياسية بقسم ديم موسى ببورتسودان لأسباب وصفوها بالكيدية.
ووفقاً للعمال وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن حكومة الولاية احتجزت رئيس الجمعية في بلاغات كيدية نتيجة للانتقادات اللاذعة التي ظل يوجهها رئيس الجمعية للحكومة بالتساهل في أمن وحماية المدينة وإنسان الولاية وعدم بسط وفرض هيبة الدولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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