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تجريد القوات النظامية من السلاح الشخصي بالبحر الأحمر

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تجريد القوات النظامية من السلاح الشخصي بالبحر الأحمر

أصدرت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر قراراً بمنع حمل السلاح الشخصي لجميع القوات النظامية بالولاية، وأشار مصدر إلى أن الجهات ذات الاختصاص عملت على تجريد كل النظاميين من أسلحتهم الشخصية صباح أمس.

 

وأفاد المصدر ذاته بأن اللجنة الأمنية جمعت الأسلحة الشخصية تحسباً لعدم استخدامها في الصراعات القبلية بحكم أن المنطقة تشهد الكثير من النزاعات في هذه الفترة، وإن معظم القتلى كانوا بإصابات طلق ناري.

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إلى ذلك قامت القوات النظامية بحسب صحيفة السوداني الدولية، بتسليم أسلحتها الشخصية على أن تتسلح بالأسلحة العامة إذا استدعى الأمر أثناء خروجها في دوريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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