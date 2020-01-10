القبض على متهمين بإغتيال (تاجر مواشي) والتمثيل بجثته

ألقت شرطة ولاية البحر الأحمر القبض على (14) من المشتبه فيهم بتورطهم في إغتيال تاجر مواشي من قبيلة أخرى، وحرقه بعد قتله والتمثيل بجثته، وتم العثور عليه بالقرب من المدينة الرياضية بالولاية.

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وأشارت مصادر، إلى أن السلطات خلال تحرياتها الميدانية أشارت بعض بينات الاتهام إلى الموقوفين، وأثناء إجراء طابور استعراف بواسطة الكلب البوليسي تم التعرف على ثلاثة منهم، كما أفاد المصدر بأنه تم العثور على أداة الجريمة وملابس عليها آثار دماء وضعت معروضات في البلاغ، وتم التحفظ على بقية المتهمين لمواصلة التحريات.

وكانت الشرطة بحسب صحيفة السوداني الدولية، قد تلقت بلاغاً بالحادث بإغتيال تاجر مواشي عقب حضوره إلى المنطقة وعثر عليه مقتولاً طعناً وحرقاً ومبتور الأطراف، وتم تشييع جثمانه صباح أمس عقب اكتمال تقرير تشريح الجثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)