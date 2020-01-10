إعفاء مسؤولين بجنوب كردفان

أصدر والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل أمس “الخميس” قرارات بالأرقام (3، 4، 5) قضت بإعفاء (6) مسؤولين في مواقع مختلفة.

وشملت القرارات إعفاء مديرين عامين للوزارات ومفوض العون الإنساني، وقدم الوالي شكره إلى الذين تم إعفاؤهم بحضور نائب الأمين العام لحكومة الولاية يوسف إبراهيم بلة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، شملت قرارات الإعفاء كل من الصادق عمر حمدية من وزارة المالية وتكليف عماد الدين عبد المطلب خلفاً له، سعيد حبيب الله من وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وتكليف محمد ضحية إدريس، المهندس ياسر محمد أحمد حماد من وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية وتكليف الأمير حسين الزاكي الفكي علي، صالح إبراهيم يعقوب من وزارة التربية والتوجيه وتكليف إسماعيل آدم الإعيسر، وسيف الدين الحسن زكريا من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وتكليف الرضى اسحاق عدلان، إضافة إلى مفوض العون الإنساني اللواء أمن “م” خضر طويل حسين وتكليف الطيب طه حسن خلفاً له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)