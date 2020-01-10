تأجيل تنفيذ حكم الإعدام ضد مغتصب وقاتل الطفلة شهد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب تقدم محامي مغتصب الطفلة شهد الذي بطلب للمحكمة لتأجيل حكم الإعدام الذي كان مقرراً له الخميس الماضي، وقال المحامي عثمان العاقب لـ(الجريدة) إن المحامي أسعد العباسي عن المدان مغتصب الطفلة شهد التي يبلغ عمرها سنة وثمانية أشهر تقدم بطلب لرئيس القضاء لمنحه مهلة لتقديم طلب مراجعة للمحكمة الدستورية وعدالة ووافق قاضي المحكمة العليا المفوض بمنحه عشرة أيام لإحضار أمر بوقف التنفيذ من المحكمة الدستورية وفي حال عدم قبول الدستورية سيتم تنفيذ الإعدام، وكشف العاقب عن عزمه مخاطبة إدارة سجن كوبر في حال لم يتم إحضار وقف التنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام في المدان وأعلن عن وقفة احتجاجية أمام السجن بعد إصدار المحكمة الدستورية ردها وتوقع رفضها لطلب محامي المدان باعتبار أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت دعوى تقدم بها المحامي ورئيس هيئة الاتهام محمد الوسيلة في قضية الطفلة مي مما يعني أن الدستورية ستؤيد عقوبة إعدام قاتل ومغتصب الطفلة شهد.

وجدد العاقب مطالبته بسن تشريع يقضي بتنفيذ الإعدام في ميدان عام ضد مغتصبي الأطفال لتحقيق الردع العام وزجر كل من تسول له نفسه الاعتداء على أي طفل لحماية أطفال البلاد.