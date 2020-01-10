ياقمر دورين انا شفتك وين !!.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*حدد الاتحاد الافريقي قيام مباراة الهلال والنجم الساحلي يوم السبت 11/ يناير 2020 الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة الخرطوم

*لا شك ان التوقيت المحلي بالسودان الساعة التاسعة مساء توقيت لم يتعود عليه اللاعب السوداني وخاصة مع الاجواء الباردة التي تجتاح البلاد حالياً

*وضع هذا التوقيت يمثل تحدي خاص للاعبين وجهازهم الفني فهذه النقطة تحديدا لا تمثل قلق وهذا ردي علي الرسائل التي وصلتني عبر بريد العمود من بعض الاهلة الذين ابدوا قلقهم ..فاللاعبون الذين تفوقوا علي انفسهم في تونس مع برودة الطقس واختلاف التوقيت ومع زخات المطر التي هطلت اثناء سير المباراة قادرون علي تكرار تفوقهم في امدرمان وداخل الجوهرة

*ولعل النقطة الثانية التي وجدت استهجان الجمهور السوداني هو اسناد المبراة للحكم مصطفي غربال صاحب المواقف المتحيزة من قبل لفرق شمال افريقيا والتي ينتمي له فتحديدا للهلال موقف كبير مع هذا الحكم وهو يتعرض للظلم داخل الجوهرة عندما عكست الكثير من الحالات وتعرض بالطرد للطاهر سادومبا لاعب الهلال السابق

*لعل المجلس الهلالي والاتحاد العام معني بتوجيه رسالة قوية للحكم مذكرين اياه بمواقفه السابقة وتحيزه الواضح وتسجيل رسالة اعتراض واضحة في اسناد هذه المباراة لحكم من شمال افريقيا

*كل ما ينشده الهلال وعشاقه هو العدل فمتي ما كان العدل في التحكيم حاضرا بمشيئة الله لا خوف علي الهلال

*كل هذه النقاط تمثل عناصر ايجابية فالتحدي وخوض الصعاب تزيد من التركيز وعلي لاعبي الهلال تحويل هذه الصعوبات التي ستواجه الفريق الي ايجابيات تؤكد علو كعب اللاعب السوداني وتفوقه

*فقد منحتنا مباراة الهلال السابقة مع النجم ان التركيز والتطبيق لتكتيك المدرب المطلوب وعدم الانفعال والتركيز ستكون ثماره التفوق فمتي ما تشتت اللاعب وفقد تركيزه ستكون الخسارة حاضرة

* الهلال كما هو حال النجم كل يسعي لتحقيق نتيجة ايجابية تمنحه بطاقة التأهل ووفقا للمتابعات والتقارير للفريقين فإن الاستعداد القوي حاضر من كلا الجانبين

*لا شك ان محبي الساحرة المستديرة وعشاقها حول العالم وخاصة في السودان وتونس ينتظروا بفارق الصبر انطلاق هذه المباراة والتي تحدد الكثير من موازين هذه المجموعة بنهاية الجولة الرابعة

*تاريخ مواجهات الهلال والنجم الساحلي في البطولات الافريقية المختلفة تدون ان عدد المواجهات عشرة مواجهات انتصر النجم في اربعة مواجهات مقابل ثلاثة انتصارات لهلال الملايين وثلاثة تعادلات وهذه المواجهة تحديدا انتصار الهلال فيها يعني تساوي الكفة بين الفريقين فقطعا لن يكن مقبولا ان يردد التوانسة مرة اخري تفوقهم عبر الفضائيات والتقليل من شأن الكرة السودانية

*الهلال هو الفريق الوحيد السوداني الذي انتصر علي كل فرق افريقيا من ترجيها لنجمها لمازيمبي للأهلي للزمالك ! فمن حقق هذه الانتصارات قادر ان يعيد الدائرة مرة اخري بالاجتهاد والتركيز

*اضاف الهلال اللاعب العراقي عماد محسن هداف المنتخب العراقي وفريق الزوراء رسميا لكشوفات الهلال وتبعاً لجدية اللاعب وتوقيت وصوله يأتي كورقة داعمة للهلال في مواجهة السبت حسب رؤية الجهاز الفني للهلال

*خطوة جيدة لدعم خط الهجوم الهلالي في انتظار ان تحمل البشريات اضافة اللاعب للكشف الافريقي وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين في منطقة عمق الدفاع التي يعاني منها الفريق

*بات الهم الان فقط هو الاستعداد لمواجهة النجم يوم السبت فالمعني هو الجمهور وضرورة توحيد التشجيع فما نرغب فيه زلزال حقيقي

* موعدنا السبت هلال يسر يمتع ويبهر

*ياقمر دورين

كلمات حرة

*جماهيرية الهلال ستتأكد ليلة السبت لتحمل عنوان تفاني ومساندة دعم وسخاء ومؤازرة

*ما احلاه من جمهور وهم يعدون العدة بابتكار اساليب جديدة لأنماط التشجيع

*جماهير الهلال هي السند الكبير ليلة السبت وهم خط الهجوم الاول للفرقة الهلالية

*جمهور مؤثر بحضوره متميز بدرجة كبيره بسلوكه ورسائل تشجيعية حقيقة

*اولتراس زرقاء اسود هادرة متميزة بحضورها بهتافها بألقها برونقها !شباب مدهش في حب الازرق

*مطمئنون نحن والاخبار تتري عبر الروابط والمجموعات ان ليلة السبت ليلة زرقاء حضورا بهيا في جوهرة الهلال ومقبرة الخصوم

*ما يفعله الجمهور الهلال في السابق كان استثنائياً ونريده استثنائياً ليلة السبت بكل المقاييس الممكنة

*دقوا الطبول زيدوا اللاعبين حماساً بهديركم وليهتف الجميع بصوت واحد هلال هلال هلال

*مباراة النجم تمثل قمة تشجيعية وقمة كروية وانتم لها فليرتدي الجميع ثوب الهلال وليتحرك صوب الجوهرة

*كلمة حرة اخيرة ..ثمرة النجاح الحقيقي بالعمل والاجتهاد