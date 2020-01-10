سمعا وطاعا يا “كيغان”!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[الحديث الذي ادلي به المدير الفني للمريخ الكابتن “جمال ابوعنجة” لوسائل الاعلام ومطالبته بعدم الاستعجال في اطلاق الحكم علي اللاعبين الجدد الذين اضافهم الزعيم لكشفه يشير بوضوح لمدي حكمة هذا المدرب الذي رضع من ثدي الاحمر وحقق نعه انجازات لا يتخطاها التاريخ وعلي راسها كاس (مانديلا).

[حديث “ابوعنجة” يجب عدم اغفاله باعتباره يمثل حقيقة يجب وضعها في الاعتبار حتي لا نحكم علي نجوم بالاعدام نتيجة التعجل!

[يحتاج اي لاعب لفترة حتي يتأقلم مع الاجواء التي تختلف عن التي كانت بفريقه السابق بجانب حاجته كذلك للثقة من الجمهور والاعلام حتي يقدم افضل ما لديه.

[المناشدة التي وجهها “أبوعنجة” للجمهور والاعلام بعدم التسرع في اطلاق الاحكام علي نجوم التسجيلات يجب تنفيذها دون نقاش باعتبار ان المدير الفني هو الادري بامكانيات هؤلاء النجوم وان دخولهم كشف الاحمر جاء بتوصية منه.

[من حق الكابتن “ابوعنجة” علينا ان نقول له (سمعا وطاعا يا “كيغان”)!

مشهد أول

[كتبت عقب فوز الهلال علي النجم بان نقاط مباراة الاياب بام درمان ستكون في (جراب) النجم وذلك نتيجة (الثقة) التي سيؤدي بها لاعبو الازرق واستهتارهم بخصمهم التونسي في لقاء الغد!

[اضافة لاعبين جدد وامكانية مشاركتهم في مباراة الغد تزيد من فرص فوز النجم علي الهلال.

[كما ان خسارة الفريق التونسي بملعبه ووسط جماهيره تتطلب الثار من الازرق بالفوز عليه بالجوهرة الزرقاء!

[الحصول علي نقاط (الجوهرة) لا يكون بالتمني يا هؤلاء!

مشهد ثاني

[فرحة اعلام وجمهور الازرق بضم العراقي “عماد” هي تعبير منطقي عن خلو كشف الفريق من لاعب قادر علي صنع الفارق!

[المحترف العراقي يجب عدم المراهنة علي نجاحه في ظل الظروف التي يمر بها محترفو الازرق من عدم تنفيذ الادارة لوعدها في ما يتعلق بحوافز المباريات ومن لا يصدق تلك الرواية عليه ان يسأل اليوغندي “جمال سالم” الذي قاد زملاءه ليتمردوا عن التدريبات بسبب تراجع “الكاردينال” عن وعده بتحفيز اي لاعب بمبلغ الف دولار حال الفوز علي النجم وحينما انجزوا المهمة حفزهم بنصف المبلغ!

مشهد اخير

[تري هل يتسبب تراجع “الكاردينال” عن تحفيز اللاعبين بالف دولار لكل منهم والاكتفاء بدفع نصف المبلغ في فوز التونسي علي الهلال مساء الغد؟!

[هو مجرد تساؤول لا اكثر ولا اقل!!