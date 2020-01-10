معركة تكسير العظام وعناد الكاردينال !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? ساعات تبقت على معركة تكسير العظام مع العملاق التونسي المهتم جداً باللقاء ومن ذلك وصوله بطائره خاصه .

@ على النقيض من ذلك لا اهتمام يُذكر بالقلعة الزرقاء غير محاولات الانصار للاحتشاد .

@ الحال المايل كما هو واستياء اللاعبين من ازمة الحوافز لا تزال تراوح مكانها حتى لحظة كتابة هذه السطور .

@ كردنه يرفض الالتزام بما وعد واللاعبون يرفضون استلام نصف المستحق .

@ المصيبه ان جمال سالم اكثر المتزمتين .

@ جمال توقف بعد العوده من تونس ولم يعد للتمارين الا بعد استلامه متأخر المرتبات والان دخل في ازمة الحوافز .

@ الارشيف يقول (الهلال يخسر اي مباراة يدخلها سالم متوتراً)

@ نعشم في معالجة ازمة الحوافز قبل موعد المباراة .

@ مدير الكره السابق منعم جميل كان قريباً من كردنه ويستطيع ملاواته في المسائل الماليه لكن الساده لا علاقة له بكردنه ، لا يستطيع ملاواته ولا حتى المطالبه بحقوق اللاعبين .

@ عموماً وحتى كتابة هذه السطور كردنه يرفض استكمال المبلغ واللاعبون يرفضون استلام نصف المستحق .

@ الطاقم الفني نفسه مستاء من اجواء التوتر التي يعيشها .

@ جيب العواقب سليمه ياااااارب .

???? المحترف العاجي (29 عاماً) تنقل بين (12) نادياً خلال (18) عاماً .

@ تجول بين انديه مغموره بدول مثل الهند وارمينيا .

@ العادي ان يهاجر اللاعب من افريقيا لاروبا لكن من اروبا لافريقيا لا يفعلها الا لاعب فااااااشل .

@ الرأي عندي ان اعادة الجريف افضل من الماسوره العاجيه .

@ دولارات الهلال المُهدره في المواسير الاجنبيه كانت كافيه لحل مشكلة الحوافز .

???? اباتشي العراق دخل اجواء الهلال بسرعه ودلف للتمارين بروح معنويه عاليه .

@ رهبة البدايات لم تصب العراقي ، الواثق من نفسه .

@ نتمنى نجاح العراقي ليكون اول محترف ناجح في عهد الكاردينال .

???? نبارك المحاولات الهلاليه لضم الشنداوي مطلق السراح حسن متوكل (ميسي)

@ ميسي لاعب المنتخب الاولمبي الوحيد الذي يمكن ان يعوضنا حسرة الثعلب .

@ ميسي يشارك الثعلب في جودة المهارات ويتفوق الثعلب في القدرات البدنيه .

???? عبد الرءوف لاعب موهوب بلا شك لكنه ليس بافضل من الثعلب .

@ ثعلوب يتفوق عليه بالمهاره والتسديد والقوام .

???? مريخ الفاشر ضم مصدق كابتن التبلدي وحارسه زكريا حيدر .

@ السلاطين دخلوا التسجيلات بقوه .

@ تسجيلات السلاطين فنيه ميه الميه ذلك ان ادارتها عند مدرب الفريق .

@ براﭬو محسن سيد .