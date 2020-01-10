معركة تكسير العظام وعناد الكاردينال !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? ساعات تبقت على معركة تكسير العظام مع العملاق التونسي المهتم جداً باللقاء ومن ذلك وصوله بطائره خاصه .
@ على النقيض من ذلك لا اهتمام يُذكر بالقلعة الزرقاء غير محاولات الانصار للاحتشاد .
@ الحال المايل كما هو واستياء اللاعبين من ازمة الحوافز لا تزال تراوح مكانها حتى لحظة كتابة هذه السطور .
@ كردنه يرفض الالتزام بما وعد واللاعبون يرفضون استلام نصف المستحق .
@ المصيبه ان جمال سالم اكثر المتزمتين .
@ جمال توقف بعد العوده من تونس ولم يعد للتمارين الا بعد استلامه متأخر المرتبات والان دخل في ازمة الحوافز .
@ الارشيف يقول (الهلال يخسر اي مباراة يدخلها سالم متوتراً)
@ نعشم في معالجة ازمة الحوافز قبل موعد المباراة .
@ مدير الكره السابق منعم جميل كان قريباً من كردنه ويستطيع ملاواته في المسائل الماليه لكن الساده لا علاقة له بكردنه ، لا يستطيع ملاواته ولا حتى المطالبه بحقوق اللاعبين .
@ عموماً وحتى كتابة هذه السطور كردنه يرفض استكمال المبلغ واللاعبون يرفضون استلام نصف المستحق .
@ الطاقم الفني نفسه مستاء من اجواء التوتر التي يعيشها .
@ جيب العواقب سليمه ياااااارب .
???? المحترف العاجي (29 عاماً) تنقل بين (12) نادياً خلال (18) عاماً .
@ تجول بين انديه مغموره بدول مثل الهند وارمينيا .
@ العادي ان يهاجر اللاعب من افريقيا لاروبا لكن من اروبا لافريقيا لا يفعلها الا لاعب فااااااشل .
@ الرأي عندي ان اعادة الجريف افضل من الماسوره العاجيه .
@ دولارات الهلال المُهدره في المواسير الاجنبيه كانت كافيه لحل مشكلة الحوافز .
???? اباتشي العراق دخل اجواء الهلال بسرعه ودلف للتمارين بروح معنويه عاليه .
@ رهبة البدايات لم تصب العراقي ، الواثق من نفسه .
@ نتمنى نجاح العراقي ليكون اول محترف ناجح في عهد الكاردينال .
???? نبارك المحاولات الهلاليه لضم الشنداوي مطلق السراح حسن متوكل (ميسي)
@ ميسي لاعب المنتخب الاولمبي الوحيد الذي يمكن ان يعوضنا حسرة الثعلب .
@ ميسي يشارك الثعلب في جودة المهارات ويتفوق الثعلب في القدرات البدنيه .
???? عبد الرءوف لاعب موهوب بلا شك لكنه ليس بافضل من الثعلب .
@ ثعلوب يتفوق عليه بالمهاره والتسديد والقوام .
???? مريخ الفاشر ضم مصدق كابتن التبلدي وحارسه زكريا حيدر .
@ السلاطين دخلوا التسجيلات بقوه .
@ تسجيلات السلاطين فنيه ميه الميه ذلك ان ادارتها عند مدرب الفريق .
@ براﭬو محسن سيد .
كانت هذه تفاصيل خبر معركة تكسير العظام وعناد الكاردينال !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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