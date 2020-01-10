العدل والمساواة تهدد بإيقاف التفاوض

هددت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بإيقاف التفاوض مع الحكومة الانتقالية حال عدم معالجة ملف الأسى والكشف عن مصير المفقودين.

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واتهم مسؤول ملف الأسرى بالحركة، رئيس جانب الحركة في اللجنة المشتركة مع الحكومة والمختصة بملف الأسرى، الدكتور إدريس محمود لقمة، في تصريح صحافي مدعى جرائم دارفور الفاتح طيفور بالمماطلة والمراوغة في إطلاق سراح الأسرى وإعاقة عملية التوصل لاتفاق السلام. وقال إنه يدفع بمبررات لإطالة أمد احتجاز الأسرى من خلال توجيه تهم لهم تتعلق بالحق الخاص فضلاً عن امساكه بالملف منذ عهد النظام السابق وتساءل “كيف يستقيم الأمر في ظل التغيير الذي يشهده السودان في الوقت الراهن”.

وكشف لقمة بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن زيارة وفد الحركة للأسرى بسجون كوبر والهدى وسجن بورتسودان للوقوف على أوضاعهم، وأضاف أن وفد الحركة زار قواعد الحركة في حلفا الجديدة والقضارف للتبشير بالسلام واستصحاب آرائهم في التفاوض، وأعلن عن زيارات مماثلة لولايات الجزيرة والشمالية وكردفان للغرض ذاته ونبه لقمة إلى شروع وفد من الحركة في إنفاذ ترتيبات لرتق النسيج الاجتماعي ومعالجة آثار الصراع في غرب دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)