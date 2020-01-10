(الأمة القومي) يدعم تصفية التمكين ويطالب بتوفيق أوضاع الإعلاميين

أعلن حزب الأمة القومي دعمه للإجراءات التي اتخذتها لجنة تصفية التمكين مؤكداً أهميتها، ومتعهداً بدعمها في تنفيذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019، داعياً إلى أن يتم ذلك بشفافية كاملة ومسؤولية حتى تتحقق العدالة.

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وناشد الحزب خلال بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية، لجنة تصفية التمكين مراعاة حقوق العاملين في المؤسسات التي تشملها قرارات تنفيذ القانون عبر لجنة مختصة بذلك، معلناً تضامنهم مع الإعلاميين الذين أوقفت مؤسساتهم الإعلامية (السوداني، الرأي العام، الشروق، طيبة).

وطالب البيان بتوفيق أوضاعهم المهنية والمالية فوراً، ومراعاة ما يترتب على مثل هذه القرارات من آثار وتداعيات تحقق عكس مقاصد الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)