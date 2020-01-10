الدولار يقترب من حاجز الـ(90) جنيهاً

قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات، إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً طفيفاً في تداولات أمس، تزامناً مع ارتفاع الطلب عليه وشح المعروض.

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وأضاف المتعاملون بأن سعر بيع الدولار سجل (89) جنيهاً مقارنة بـ(88.50) جنيهاً، فيما تراوح سعر الشراء بين (87 و87.50) جنيهاً، وأوضح عدد منهم وفقاً لمصادر، أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تصاعدت إلى (24.700) جنيهاً قبل يومين.

وتوقع المتعاملون بحسب صحيفة آخر لحظة، استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة لوجود طلب عالِ على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)