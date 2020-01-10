تقارب حول ملء وتشغيل سد النهضة

التاريخ: 10-يناير-2020
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اختتمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، وقائع الاجتماع الرابع والأخير من سلسلة اجتماعات وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وشهد الاجتماع الأخير تقارباً كبيراً في القضايا الأساسية الخاصة بملء البحيرة وتشغيل السد، وانعقد الاجتماع بحسب صحيفة آخر لحظة، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، ومشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين، للتباحث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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