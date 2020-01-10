النيابة تحجز (مجمع النور الإسلامي) بكافوري

فتحت النيابة بلاغاً جديداً بتهمة غسل الأموال في مواجهة أشقاء الرئيس المعزول عمر البشير، (علي البشير – محمد البشير)، وحجزت النيابة على (مجمع النور الإسلامي) الواقع بحي كافوري بالخرطوم بحري الذي شيده الرئيس المعزول.

وأمرت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقبض على أشقاء البشير وفق بلاغ متعلق بحيازة أراضِ في (كافوري) مربع 9، وأراضِ بمدينة الدمازين، وحجزت النيابة علي المجمع أمس، وأصدرت أوامر قبض على شقيقي البشير، بتهمة غسل الأموال لشبهة تعدي على (مجمع النور) الذي يعد مملوكاً لهيئة الأوقاف الإسلامية.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن (علي ومحمد) مسؤولان من منظمة (معارج للسلام والتنمية) التي يتبع إليها المجمع، وصدر في حقها أمر تفتيش أسفر عن ضبط مخالفات وشبهة تعدي على ممتلكات عامة، وجزء من المجمع الذي يعتبر وقفاً، ومخالفات باستغلال النفوذ والتعدي على المال العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)