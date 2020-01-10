مجلس السيادة يؤكد دعم السودان لمنظمة الإيقاد لتنفيذ خططها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعم السودان لمنظمة الايقاد لتنفيذ خططها وبرامجها تحقيقاً لتطلعات دول وشعوب القارة نحو السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار.
ودعا الفريق اول ركن البرهان خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم السكرتيرالتنفيذي لمنظمة الإيقاد “ورقنا جبيهو”، بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة اسماءعبدالله ، الى الارتقاء بمستوي الاداء وتجويده من خلال خارطة الطريق للمنظمة .
وأوضح السكرتير التنفيذي للمنظمة في تصريح صحفي ” أن اللقاء ناقش العديد من القضايا المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والسلام والسبل الكفيلة بتحقيقها ، باعتبار الدور الطليعي للمنظمة في تطوير دول الإقليم وتقدم شعوبها ، وأكد جبيهو دعم القيادة السودانية للمنظمة وجهود إجراء إصلاحات بها لتحقيق أهدافها .
وأشار “ورقنا” إلي أن الدورة الحالية لرئاسة السودان ستنفذ كل الاتفاقات السابقة وتقدم العديد من المقترحات الجديدة للدورة القادمة ، واعرب سكرتير الإيقاد عن أمله في أن تحذو دول المنظمة حذو السودان في دعم الايقاد ، مؤكدا ثقته في قيادة السودان للمنظمة بما لديه من خبرات متراكمة في ميادين السلام والاقتصاد مما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المنظمة .
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