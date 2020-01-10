تعليق لدول الترويكا حول زيارة حمدوك الى كاودا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اثنى أعضاء الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في اجتماعهما التاريخي في كاودا الخميس .

وقال بيان صادر عن الترويكا : “إن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تمكنت فيها الحكومة السودانية من السفر بسلام من الخرطوم مباشرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها أكبر جماعة معارضة مسلحة في البلاد”.

واعتبرت المجموعة هذه خطوة رئيسية لبناء الثقة في عملية السلام، املا في أن تمهد الطريق أمام وصول إنساني آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق. وأبدت تقابلها أن تؤدي إلى اختتام مفاوضات السلام بسرعة وبنجاح بحلول الموعد النهائي في 14 فبراير التي أتفق عليها جميع الأطراف.