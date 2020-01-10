وصول قوة اسناد الى ولاية البحر الأحمر شرقي السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت إلى ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان قوة الإسناد العسكري المكونة من قوات الدعم السريع لتعزيز المنظومة الأمنية في ظل تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخرا بسبب الفتنة القبلية.

وكانت مدينة بورتسودان ،حاضرة ولاية البحر شرقي السودان، شهدت توترات أمنية على خلفية تجدد الإشتباكات بين إثنتين راح ضحيته عدد من الأشخاص.

وكان في استقبال القوات والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج ، وقائد قطاع البحر الأحمر الاستراتيجي إلى جانب الاستقبال الجماهيري لهذه القوات في الشوارع والطرقات.

وأوضح العقيد محمدين اسماعيل قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء (سونا) أن القوة وصلت إلي بورتسودان بتوجيهات من هيئة القيادة العليا لقوات الدعم السريع بناءا على طلب من حكومة الولاية .

وأشار أن القوة متخصصة في معالجة النزاعات القبلية والحفاظ على الأمن والاستقرار.