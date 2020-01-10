نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين يتوعد بالسجن لكل من حصل على وظيفة بالتزوير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين الأستاذ محمد الفكي، كل من حصل على وظيفة عامة ـ خلال عهد النظام البائد ـ بناء على شهادات مزورة، بالسجن.

وأكد الفكى ـ لدى مخاطبته امس الخميس، ذكرى ملحمة التاسع من يناير بمستشفى أمدرمان التعليمي، التي نظمتها لجنة مقاومة مستشفى أمدرمان ـ عزم لجنة إزالة التمكين فصل كل شخص حصل على وظيفة عامة بصورة غير سليمة.

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وتعهد الفكي بحسب مانشرته وكالة الانباء سونا، باسترداد الأموال المنهوبة، وبتنظيف كل مفاصل الدولة من التمكين وإعادة الأراضي التي خصصت بالباطل واستعادة القروض التي خصصت بغير حق.

ولفت إلى أن التخلي عن بناء الوطن خيانة لدماء الشهداء، لأن العهد معهم إعادة بناء الوطن حيث لم يخرجوا إلا من أجل هذا الغرض، مشيدا بالروح الإيجابية الجديدة التي سيطرت على أبناء وبنات البلد مما يساعد على بناء وطن جديد.

و ذكر الفكي أن سلطاتهم في المجلس السيادي تشريفية إلا أنهم يعملون حاليا مع مجلس الوزراء كسلطة تشريعية مؤقتة، ويراجعون الميزانية ويتحدثون عن أهمية تقديم الصحة والعلاج، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية تضع الصحة على صدر أولوياتها، كما تحرص على رفع المرتبات لتحسين أوضاع العاملين لأنهم يقدمون خدمات أفضل