تضامن حزب الأمة القومي مع الإعلاميين الذين أوقفت مؤسساتهم ويطالب بتوفيق أوضـاعهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد حـزب الأمـة القومي دعمه للسياسات والاجراءات التي تتخذها لجنة تصفية التمكين، في تنفيذ قانون تفكيك نظام الثلاثيـن من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م، على أن يتم تنفيذ ذلك الأمر بشفافية كاملة ومسؤولية حتى تتحقق العدالة.

وناشد الحزب في تعميم تحصلت (التحرير) على نسخة منه ( الخميس 9 بناير 2020 م ) لجنة تصفية التمكين مراعاة حقوق العاملين في المؤسسات التي تشملها قرارات تنفيذ القانون عبر لجنة مختصة بذلك.

وأعلن حزب الأمة القومي تضامنه مع الإعلاميين الذين أوقفت مؤسساتهم الإعلامية والمتمثلة في صحف (السوداني، الرأي العام، وقناتي (الشروق، طيبة)، وطالب بتوفيق أوضـاعهم المهنية والماليـة فوراً، فضلا عن ضـرورة مراعاة ما يترتب علي مثل هذه القـرارات من أثار وتداعيات تحقق عكس مقاصـد الثـورة المتمثلة في الحـرية والسـلام والعـدالة.