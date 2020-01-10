استقالة مدير جامعة أفريقيا العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم مدير جامعة أفريقيا العالمية البروفسير كمال محمد عبيد، استقالته من منصبه،وأشار إلى ان سبب استقالته هو قرار وزارة التعليم العالي والبحث بتوجيه من رئيس المجلس السيادي بتأجيل اجتماع الدورة السادسة والعشرين لمجلس أمناء الجامعة والذي كان مقرر له (الثلاثاء 7 يناير) بغرض مراجعة اتفاقية المقر وعضوية مجلس الأمناء .

وقال عبيد إن ذلك حدث دون تواصل مسبق مع إدارة الجامعة للاتفاق على ذلك، وأشار إلى أن هذه الأسباب تجعله لا يستطيع المواصلة في موقعه كمدير للجامعة، وطلب من المجلس قبول استقالته