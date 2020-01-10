زيارة (كتامية) لحميدتي إلى الإمارات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أنهى عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أوّل محمد حمدان حميدتي زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات.
وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ حميدتي أمضى ثلاثة أيام بدولة الإمارات في زيارة غير معلومة الأهداف والأغراض وعاد حميدتي إلى البلاد أمس.
وأشارت إلى أنّ عددًا محدودًا جدًا من مرافقيه تواجدوا مع حميدتي في زيارته إلى العاصمة أبو ظبي.
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