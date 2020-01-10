مدرب النجم الساحلي يطلق تصريحات مثيرة لحظة وصوله مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر مدرب النجم الساحلي الاسباني خوان كارلوس جاريدو عن اسئيائه من حملة التشكيك التي طالته مؤخرا والاشاعات التي زعمت إقالته وشدد غاريدو علي ان الرد سيكون مع النجم الساحلي من السودان،وأعدا بالعودة بنتيجة ايجابيه أمام الهلال وتحقيق الترشح للادوار المتقدمه من رابطة دوري الأبطال الأفريقية،وكانت بعثة النجم الساحلي قد وصلت الي الخرطوم في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس عبر الطيران الحربي استعدادا لمواجهة الهلال غدا السبت.

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