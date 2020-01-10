شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرر ان يرتدي لاعب الهلال الجديد العراقي عماد محسن القميص رقم (14) مع نادي الهلال في البطولة الإفريقية بعد أن اعتمده الكاف رسميا لاعبا في كشوفات الأزرق ووضح من،خلال تدريب الأمس الذي أشرف عليه المدرب المصري حمادة صدقي اختيار اللاعب محسن ضمن قائمة ال ١٨ لاعبا التي سوف تدخل مباراة،السبت وكتب اللاعب الملقب ( بالاباتشي) علي صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا (أنا جاهز بدنيا وفنيا ورهن اشاره الجهاز الفني للفريق).

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كانت هذه تفاصيل خبر منحه رقم (14)..حمادة صدقي يتخذ قرار بشأن مشاركة (الأباتشي) امام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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