الخليج 365 : رفض نادي بلاتنيوم الزيمبابوي منافس الهلال في المجموعة الثانية لدور مجموعات بطولة الأندية الأفريقية الأبطال رمي المنديل. وأعلن نهار الأمس تعاقده رسميا مع المدرب الهولندي هندريك بيتر ليكون المدير الفني للفريق في الفترة القادمة وتاتي هذه الخطوة التي تابعتها (سودانا فوق) رغم عن الموقف السيء للفريق في المجموعه التي يتذيلها بدون رصيد وقد وعد المدرب الهولندي بتقديم مختلف لفريق بلاتنيوم في المباراة المهمة التي يستضيف فيها الأهلي المصري في الجولة الرابعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلاتنيوم الزيمبابوي يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي المصري في الجولة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.