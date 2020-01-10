الزمالك المصري يتحدى زيسكو الزامبي وموقعة قوية في الجزائر

الخليج 365 :

يأمل الرجاء البيضاوي المغربي أنّ يقترب من دور الثمانية، عندما يحلّ على شبيبة القبائل الجزائري في تيزي وز لحساب المجموعة الرابعة.

وسيضع الفريق الشهير بـ “النسر الأخضر” جانبًا مشاكله مع رابطة الدوري المغربي وانسحابه من مباراة ضد الدفاع الحسني الجديدي بسبب برمجة البطولة، إذ فضّل البقاء في الجزائر حيث كان قد تغلّب على مولودية الجزائر السبت الماضي ضمن بطولة الأندية العربية، مطالبًا بتأجيل لقاء الجديدي لتجنب العودة إلى المغرب لخوض اللقاء الذي كان مقررًا الثلاثاء، ثم السفر مجددًا إلى الجزائر لخوض مواجهة الشبيبة.

وفي المجموعة الأولى، يستضيف الزمالك المصري نظيره زيسكو يونايتد وسيكون مطالبًا بالفوز من دون سواه ضد ضيفه زيسكو، بعدما تعادلا ذهابا بهدفٍ لكلٍ.