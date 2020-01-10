أسباب مجهولة تعطّل تفريغ شاحنات صادر ببورتسودان

الخليج 365 : تفاجأت غرفة الشاحنات بميناء بورتسودان الجنوبي بتأخر تفريغ شاحنات صادر لأكثر من سبعة أيام دون توضيح الأسباب. وخاطبت الغرفة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إدارة الميناء الجنوبي بشأن تأخير تفريغ شاحنات صادر أبرزها الفول السوداني لأكثر من أسبوع دون توضيح السبب من المخلّص وصاحب الصادر. واتهمت الغرفة المصدرين والمخلصين بممارسة المماطلة مع السائقين في تفريغ الشحنات. وطالبت الغرفة الحكومة بضرورة الأسبب التي تعيق الصادر وتعويض أصحاب الشاحنات والسائقين عن التأخير في التفريغ.

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