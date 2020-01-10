كاديو يوقّع رسميًا للهلال السوداني

الخليج 365 : أعلن نادي الهلال الخرطوم عن التعاقد مع اللاعب العادي ديديه كاديو اليوم”الخميس” لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة. وكاديو في”29″ من عمره، وخاض عددًا من التجارب مع أندية أسيك العاجي، وسيو العاجي، ثم خاض تجربة في الهند وكازخستان. ويترقّب الهلال بطاقة النقل الدولية للاعب توطئةً لضمه إلى القائمة الأفريقية.

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