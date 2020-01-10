عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 10 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حمدوك يبكي..!

النيابة تحجز”مجمّع النور”

بلاغات في مواجهة أشقاء المخلوع

التربية والتعليم تشكّل لجنة لتفكيك التمكين بالوزارة

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم أجزاء البلاد

ختام الاجتماع الأخير لوزراء المياه بشأن سد النهضة

الجريدة

اختفاء شهادة بحث لقطعة أرض يمتلكها علي كرتي من التخطيط العمراني

دعوة حمدوك لزيارة المناطق التي يسيطر عليها عبد الواحد بجبل مرة

الفريق صديق: قوى سياسية تسعى للدفع بكوادرها لإعادة هيكلة جهاز المخابرات

كمال عبيد يتقدّم باستقالته من منصب مدير جامعة أفريقيا

مساعٍ لتكوين حزب سياسي من الإدارات الأهلية

تذّمر المواطنين من ندرة الخبز بنيالا

الناطق باسم مسار الوسط: رؤيتنا الجديدة أدخلت كلّ السودان في خانة الهامش

أخبار اليوم

حمدوك للحلو في كاودا : خرطوم الثورة في انتظارك

مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة

رئيس مجلس السيادة يؤكد دعم السودان لمنظمة الإيقاد

استقالة مدير جامعة إفريقيا العالمية

والي الخرطوم يلغي الزيادة برسوم التأمين الصحي

الوطن

“حمدوك” يكسر الحواجز ويعبر إلى “كاودا”

حجز “مجمع النور الإسلامي” والنيابة تأمب رالقبض على أشقاء الرئيس المعزول

“المركزي” يخاطب لجنة إزالة التمكين لتصحيح وضع اتحاد المصارف

إلغاء زيادة رسوم الاشتراك في التأمين الصحي بالخرطوم

العدل والمساواة تهدد بإيقاف التفاوض مع الحكومة

آخر لحظة

حميدتي ينهي زيارة غير معلنة الي الامارات

حمدوك لـ (الحلو) ؛ (خرطوم الثورة في انتظارك)

نيابة الفساد تحجزمجمع النور بكافوري

تعزيزات عسكرية تصل بورتسودان واضراب عمال الشحن

وزير التربية: لجان تدرس عودة المرحلة المتوسطة

السجن لامراة اطلقت الرصاص علي (ضرتها)

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صوت الأمة

(حمدوك) يكسر الحواجز ويعبر لـ (كاودا) وسط استقبال بالدموع

ضبط خلية مسلحة لأتباع المخلوع

ملثمون يقتحمون منزل رجل أعمال بالخرطوم

قوى الحرية و التغيير بالخرطوم تنشط لتنفيذ أهداف الثورة

إعادة القبض على تراجي وآمنة ضرار

المهدي إلى سنجة غدا السبت

الأمة القومي يطالب بتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة

الانتباهة

استقبال مهيب لحمدوك في”كاودا”

إلغاء زيادة رسوم التأمين الصحي

حريق يلهتم مكتب بنك بالخرطوم

النيابة تحجز على مجمّع”النور” الإسلامي

كاودا تستقبل وفد الحكومة بالدموع وأغنيات السلام والثورة

حمدوك والحلو يعقدان اجتماعًا مغلقًا واتفقا على تسيير وفود إعلامية وشبابية

السدود تنهي خدمة”86″ سائقًا

لجنة لتفكيك نظام”الإنقاذ” بالتربية والتعليم

أسباب مجهولة تعطل تفريغ شاحنات صادر ببورتسودان

الصيحة

حجز”مجمّع النور الإسلامي” بكافوري

اجتماع مغلق بين”حمدوك” و”الحلو” بكاودا والطرفان يؤكّدان رغبة السلام

الصيحة تكشف معلومات مثيرة حول صفقة”الديار القطرية”

وزير الإعلام: زيارة “كاودا” كانت لحظات مؤثّرة وفوق حد الوصف

والي الخرطوم يلغي الزيادة في رسوم التأمين الصحي

السدود تنهي خدمات”86″ سائقًا ولجنة لإزالة التمكين بـ”الثروة الحيوانية”

تقارب كبير بين الدول الثلاث في اجتماع سد النهضة بأديس

السوداني الدولية

من كاودا..حمدوك يحدّد الأولويات..والحلو يرغب في السلام

قوة إسناد من”الدعم السريع” تصل بورتسودان

العدل والمساواة تهدّد بإيقاف التفاوض

النيابة تحجز على”مجمّع النور الإسلامي”

“الأمة” يدعم تصفية التمكين ويطالب بتوفيق أوضاع الإعلاميين

العدل والمساواة تهدّد بإيقاف التفاوض

جهاز المخابرات العامة يتهم بشائعة أحداث القضارف

“الصحة” تحذّر من الاستحمام بالماء البارد

الحداثة

الآلاف يشيّعون قتيل بورتسودان محمد أركاب

الدولار يبلغ”90″ جنيهًا في السوق الموازي والسلطات تواصل الحملات على التجار

إطلاق اسم الشهيد”صالح عبد الوهاب” على محطة كهرباء أم حراز

استقالة كمال عبيد من إدارة جامعة إفريقيا العالمية

“الحرية والتغيير”: زيارة حمدوك إلى كاودا تاريخية وخطوة جبارة لبناء السلام

المهدي: مفاوضات جوبا لن تفضي إلى سلامٍ شامل