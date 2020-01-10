أسعار الدولار تفاجئ المتعاملين بـ (ارتفاع ليلي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأت أسعار الدولار المتعاملين بإرتفاع ليلي خلال معاملات السوق السوداء. وشهد ليل الخميس صعوداً في سعر شراء الدولار، ووصل إلى (٨٩.٥٠٠) جنيهاً لسعر البيع من المتعاملين، في مقابل (٨٩) جنيهاً للشراء. وفي المقابل بلغ الدرهم الإماراتي (٢٣.٥٠٠) جنيهاً لسعر الشراء، و(٢٣.٧٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٣.٣٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣.٤٠٠) جنيهاً للبيع، وبلغ اليورو (٩٧) جنيهاً لسعر الشراء، و(٩٨) جنيهاً للبيع، وتم تداول الإسترليني بواقع (١١٣) جنيهاً للشراء، و(١١٥) جنيهاً للبيع.

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