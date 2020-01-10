ماليزيا تكشف مكالمة بقضية فساد كبرى بمشاركة محمد بن زايد!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فاجأت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، بإذاعة مكالمة صوتية، بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، طلب الأخير خلالها عقد صفقة وهمية للتغطية على غسيل أموال.
وورد في المكالمة، أن ابن زايد وافق على عرض عبد الرزاق عقد الصفقة، حفاظا على مصلحة مشتركة بين الرجلين.
وألح عبد الرزاق خلال المكالمة، على ابن زايد، من أجل التدخل لإنقاذ ابن زوجته، من قضية تورط بها مع وزارة العدل الأمريكية.
ويأتي نشر المكالمة، في إطار التحقيقات التي تجريها الهيئة، مع عبد الرزاق، والمتهم بالعديد من قضايا الفساد، وإحداها مع السعودية، ضمن صندوق السيادي الماليزي.
عربي21
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