أمير قطر يعلن وقوف بلاده ضد أي توتر وضغوط على إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقوف بلاده ضد أي توتر أو ضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

طهران – سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية في هذا الصدد، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أعلن أن بلاده ضد أي توتر وضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشار أمير قطر إلى ضرورة الاستفادة من جميع القدرات لتطوير العلاقات القطرية الإيرانية.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن الإقليمي هي تعزيز صداقة دول الجوار والتعاون لمنع الأجانب من التدخل في شؤون المنطقة.

وأعرب أمير قطر عن أمله بأن تدفع جميع الدول الساعية إلى الأمن في هذا المنعطف الحرج الولايات المتحدة نحو القانون والإنسانية.

وكان وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس الأربعاء، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.