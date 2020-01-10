- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقوف بلاده ضد أي توتر أو ضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طهران – سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية في هذا الصدد، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أعلن أن بلاده ضد أي توتر وضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما أشار أمير قطر إلى ضرورة الاستفادة من جميع القدرات لتطوير العلاقات القطرية الإيرانية.
وأضاف أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن الإقليمي هي تعزيز صداقة دول الجوار والتعاون لمنع الأجانب من التدخل في شؤون المنطقة.
وأعرب أمير قطر عن أمله بأن تدفع جميع الدول الساعية إلى الأمن في هذا المنعطف الحرج الولايات المتحدة نحو القانون والإنسانية.
وكان وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس الأربعاء، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعلن وقوف بلاده ضد أي توتر وضغوط على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.