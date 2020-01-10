المركزي يخاطب (إزالة التمكين) لتصحيح وضع اتحاد المصارف

التاريخ: 10-يناير-2020
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خاطب محافظ البنك المركزي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، للمطالبة بتصحيح وضع اتحاد المصارف السوداني.
وأفاد المحافظ اللجنة وفقاً لمصادر، أن اتحاد المصارف منشأ طبقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي ولا يتبع لاتحاد أصحاب العمل السوداني، كما أنه غير مسجل في تنظيمات العمل.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وعدت محافظ بنك السودان المركزي بمعالجة وضع اتحاد المصارف خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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