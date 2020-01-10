اجتماع بين “حمدوك” و”قوى الحرية والتغيير” الأحد

التاريخ: 10-يناير-2020
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قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ إن المجلس المركزي التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأول، واستعرض معه قضية السلام والوضع الأمني في البلاد والمؤتمر الاقتصادي في مارس القادم وتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.
وبحسب صحيفة آخر لحظة،فإن النقاش حول القضايا المذكورة سيتواصل في اجتماع آخر بعد غد الأحد، لضيق الوقت وارتباطات رئيس الوزراء وسفره إلى كاودا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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