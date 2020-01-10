التاريخ: 10-يناير-2020
15 مشاهدة
أنهى عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أوّل محمد حمدان حميدتي زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات.
وعلمت مصادر، إنّ “حميدتي” أمضى ثلاثة أيام بدولة الإمارات في زيارة غير معلومة الأهداف والأغراض وعاد إلى البلاد أمس.
ورافق حميدتي بحسب صحيفة آخر لحظة، عدد محدود جد من مرافقيه إلى العاصمة أبو ظبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة غير معلنة لـ(حميدتي) إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.