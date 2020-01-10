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زيارة غير معلنة لـ(حميدتي) إلى الإمارات

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التاريخ: 10-يناير-2020

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زيارة غير معلنة لـ(حميدتي) إلى الإمارات

أنهى عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أوّل محمد حمدان حميدتي زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات.

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وعلمت مصادر، إنّ “حميدتي” أمضى ثلاثة أيام بدولة الإمارات في زيارة غير معلومة الأهداف والأغراض وعاد إلى البلاد أمس.

ورافق حميدتي بحسب صحيفة آخر لحظة، عدد محدود جد من مرافقيه إلى العاصمة أبو ظبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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