(الصحة) تحذّر من الاستحمام بالماء البارد

التاريخ: 10-يناير-2020
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في تقريرٍ أصدره عمر الأمين فضل الله، رئيس قسم جراحة القلب وأمراض الشرايين بمستشفى الخرطوم إلى أطباء القسم ينوه فيه بتوعية جميع المواطنين بعدم الاستحمام بالماء البارد أثناء موجات البرد.
ودعا بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى استخدام ماء دافيء إلى درجة أعلى من درجة حرارة الجسم حتى تساعد في جريان الدم وتمنع تجلّطه.
وأكّد التقرير أنّ الدم أثناء البرد يكون في حالة خمول في الجريان فعند رشّ الجسم بالماء البارد يتجلّط الدم وتصعب حركته في الشرايين وأنّ ذلك يؤدي إلى السكتات القلبية المفاجئة والجلطات، وترجو من الجميع اتباع هذه الإرشادات حفاظاً على السلامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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