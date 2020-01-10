أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * حجز “مجمع النور الإسلامي” بكافوري * اجتماع مغلق بين “حمدوك” و”الحلو” بكاودا والطرفان يؤكدان رغبة السلام * (الصيحة) تكشف معلومات مثيرة حول صفقة “الديار القطرية” * والي الخرطوم يلغي الزيادة في رسوم التأمين الصحي * السدود تنهي خدمات (86) سائقاً ولجنة لإزالة التمكين بـ”الثروة الحيوانية” * حريق هائل ببنك (النيل الأزرق المشرق) وسط الخرطوم السوداني الدولية: * من “كاودا”.. حمدوك يحدد الأولويات.. والحلو يرغب في السلام Advertisements * العدل والمساواة تهدد بإيقاف التفاوض * إلغاء زيادة رسوم التأمين الصحي * وزير التربية: لجان الدراسة عودة المرحلة المتوسطة آخر لحظة: * “حميدتي” ينهي زيارة غير معلنة إلى الإمارات * “حمدوك” لـ”الحلو”: (خرطوم الثورة في انتظارك) * نيابة الفساد تحجز مجمع النور بكافوري * تعزيزات عسكرية تصل بورتسودان وإضراب عمال الشحن * وزير التربية: لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة * السجن لامرأة أطلقت الرصاص على (ضرتها) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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