الجيش الليبي يدمر آليات مسلحة قرب مدينة مصراتة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش الليبي أن القوات الخاصة الصاعقة التابعة له تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيرا إلى أن مضادات الدروع قد استهداف 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غربي سرت.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “القـوات الخـاصة تتقـدم وتسيـطر عـلى عـدة أماكن بعـد منطقة الـوشكـة ودكت المليشيات الموالية للغزو التـركي بمحيط منطقـة بـوقـرين بهجوم موسع شنته القـوات المسلحة وتحاصرهم هنـاك”.

وأشار الشهيبي إلى أن “بفضل تمهيد سلاح الجو الليبي بتوجيه ضربات قاسمة دمر آليـات لمليشيات الغـزو بالقرب مـن كـوبري سـداده بعـد فرارها مـن بوقـرين”.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية أن “سـرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثـلاث آليات وتمكنت من إصابتها مباشرة غـرب سـرت والسيطرة على عدة أماكن جـديـدة بالقرب مـن مـديـنـة مصراته”.