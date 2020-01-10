فرنسا تعلن التزامها الكامل بالاتفاق النووي مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع منذ عام 2015 مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية،​ أغنيس فون دير مول: “إن ​فرنسا​ التي كانت بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع ​إيران​ عام 2015، لا تزال ملتزمة بهذا النصّ”.

كما أكدت دير مول أن “​باريس​ تواصل العمل مع الأفرقاء الآخرين من أجل احترامه بالكامل”. سبوتنيك

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