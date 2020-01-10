مصر وإثيوبيا تصلان إلى “طريق مسدود” في مفاوضات “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت مصر وإثيوبيا إلى “طريق مسدود” في مفاوضات سد النهضة، بعدما انتهى الاجتماع الرابع من دون التوصل إلى توافق بين البلدين.

أشار موقع “بوابة الأهرام” إلى أن أعمال الاجتماع الرابع لمفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية، الذي عقد في أديس أبابا يومي 8 و9 يناير/ كانون الثاني، انتهت من دون التوصل إلى توافق حول القضايا العالقة.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لم يتمكنوا من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية، التي يجب إمرارها من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.

ونقلت “الأهرام” عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قولها إن الجولة الرابعة لم تقدم أي إجراءات واضحة من الجانب الأثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي في مواجهة الآثار المختلفة، التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، لا سيما إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وأكدت الوزارة أن “مصر تشدد على ضرورة أن يتكامل تشغيل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام حوض النيل الشرقي مع تشغيل السد العالي، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ”.