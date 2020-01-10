مجلس النواب الأمريكي يقر قانون يحد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار الرئيس ترامب الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

ووافق على مشروع القانون 224 صوتا مقابل اعتراض 194، ولا يزال التصويت مستمرا.

وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونغرس بشكل صحيح.

والقرار مشابه للقرار الذي قدمه السناتور الديموقراطي تيم كين، الذي اقترح حظرا قانونيا على الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

سبوتنيك