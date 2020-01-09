حمدوك :أولويات الحكومة تحقيق السلام

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن أولويات حكومة الفترة الانتقالية هي تحقيق السلام في السودان بصفة عامة ولشعب جبال النوبة بصفة خاصة ، مؤكداً بأن ثورة ديسمبر جاءت لوضع حد لمعاناة المواطنين بسبب الحرب .

وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم بمدينة كاودا – بحسب سونا – أن المرتكزات الأساسية للسلام تعتمد على مخاطبة جذور الأزمة التي تقوم على المواطنة وعلى التعدد الثقافي واحترام الآخر و المشاركة الواسعة لصنع السلام خاصة من النساء والشباب .

وقال إن رؤية حكومة المرحلة الانتقالية للسلام تقوم على خمس محاور رئيسية تتمثل في محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخاطب قضايا التهميش والتنمية الغير متوازنة عبر تشييد المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها من البني التحتية

ومحور بناء علاقات خارجية متوازنة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة كما تطرق لمحور الإدارة الذي يشتمل على عدد كبير من القضايا التي طرحها القائد عبد العزيز الحلو في كلمته كالمشاركة العادلة في الحكم وشكل الحكم وأجهزته وعلاقة الدين بالدولة بجانب محور الترتيبات الأمنية التي نحلم عبرها ببناء جيش وطني يعالج قضايا التعدد و التمييز وأن نرى أنفسنا كلنا كسودانيين في هذا الجيش، فيما يتمثل المحور الرابع في معالجة القضايا الإنسانية ، مشيراً إلى أن حكومة المرحلة الانتقالية منذ مجيئها عملت على إزالة العراقيل والعقبات التي كانت تقف أمام وصول الإغاثة للمتاثرين بمناطق الحرب وستظل الحكومة تعمل على ذلك. وأشار حمدوك إلى أن المحور الخامس يتمثل في مراجعة بعض القوانين والتشريعات ومعالجة قضايا التعويضات والعدالة الانتقالية.

ووصف رئيس الوزراء زيارته لكاودا بأنها تمثل يوم تاريخي وأنه يعجز عن إيجاد الكلمات التي تعبر عن عظمة هذا اليوم وترحم على شهداء الثورة السودانية في مختلف الحقب محيياً ذكرى القائد يوسف كوة مكي الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه كمناضل من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان كما حيا نضال الهامش وإسهاماته في نجاح ثورة ديسمبر.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)