التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد قراراً بإلغاء الزيادة في رسوم التأمين الصحي؛ وذلك تأكيداً لموجهات موازنة الولاية للعام الحالي ٢٠٢٠م والتي خلت من أي زيادات في الرسوم. Advertisements ويشار – بحسب سونا – أن الزيادة الملغاة كانت لا تشمل الأسر الفقيرة ولا العاملين في القطاعين العام والخاص إنما للأسر المقتدرة ومع ذلك تم إلغاؤها بهذا القرار . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يلغي الزيادة برسوم التأمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.