احتواء حريق ببناية بشارع البلدية بالخرطوم

تمكنت قوات الدفاع المدني عصر اليوم من احتواء حريق شب بالطابق الرابع ببناية بشارع البلدية بالخرطوم ، يشغل فيها بنك النيل الازرق المشرق -الطابقين الأرضي والأول

وقال اللواء شرطة زين العابدين عثمان أحمد مدير إدارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح لسونا أن الطابق الرابع الذي شب فيه الحريق خال من الموظفين وبه أثاثات وأعمال صيانة ولا توجد حالات اتلاف لمستندات وتم اطفاء الحريق تماماً.

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وقال عدد من موظفي البنك أن الطابق الذي اندلع فيه الحريق غير مأهول ولا علاقة له بالبنك.

وصرح شرف الدين عبدالرحمن مدير الشؤون المالية والادارية بالبنك أن الحريق الذي نشب بالطابق الرابع اندلع نتيجة أعمال صيانة ولحام بهذا الطابق كما لم تمتد النيران للطابقين اللذين يشغلهما بنك النيل الأزرق المشرق بالبناية ولم يصب أحد من موظفي البنك بأذى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)