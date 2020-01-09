وزير التربية الاتحادي يتفقد أسر شهداء الثورة بالأبيض

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة قام وزير التربية والتعليم الاتحادي البروفيسور محمد الأمين التوم برفقة والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله ومدير عام وزارة التربية والتوجيه وممثل قوى الحرية والتغيير بشمال كردفان وعدد من قيادات التعليم؛ قاموا – بحسب سونا – بزيارة شملت عدداً من أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بمدينة الأبيض قدموا من خلالها واجب العزاء لأسر الشهداء.

هذا وقد ترحم وزير التربية والتعليم الاتحادي على أرواحهم التي بذلوها من أجل تحقيق أهداف الثورة والتغيير المنشود، مؤكداً بأن الثورة ماضية في تحقيق مقاصدها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق آمال وتطلعات المواطن وتوفير العيش الكريم له. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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