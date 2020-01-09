تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية شرق دارفور من ضبط كمية من المخدرات شمال مدينة الضعين و أوضح قائد قوات الدعم السريع قطاع الضعين العميد ركن مدثر زكريا هاشم أن الضبطية تم رصدها ومتابعتها بصورة دقيقة وعند وصولها منطقة الهدف تم مداهمة المنطقة وضبطها. وأبان أن الكمية تقدر بحوالي ثلاثة قناطير من حشيش البنقو ،مؤكداً جاهزية قوات الدعم السريع لحماية المواطنين ومكتسبات أمن البلاد .

وفي ذات السياق أكد مدير شرطة محلية الضعين العقيد شرطة طارق الخضر محمد – بحسب سونا – أن قوات الشرطة تعمل بإنسجام تام مع كافة الأجهزة الأمنية في وحدات مشتركة من أجل تأمين وحراسة قوت المواطنين، مؤكداً أن الضبطية تؤكد يقظة قوات الدعم السريع وسرعتها الفائقة في حسم الحدث مباشرة في كافة أرجاء الولاية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ثلاثة قنطار حشيش شمال مدينة الضعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.